De eerste MediEvil is een klassieker van de originele PlayStation die een paar jaar terug een wederopstanding zag in de vorm van een remake. Recent is de klassieker zelf ook uitgebracht op de PlayStation, onder andere via PlayStation Plus Premium. Maar er is natuurlijk ook een tweede deel.

Een nieuw gerucht geeft aan dat er een remake van MediEvil 2 in ontwikkeling is en dat de release dichterbij is dan verwacht, mogelijk volgende maand al. De ontwikkelaar die aan deze game werkt is Other Ocean Interactive, die al sinds 2021 met het project bezig zou zijn.

Deze informatie is online gedeeld door insider Orangee op Discord. Een naam die weinigen wat zal zeggen, maar naar verluidt is het een playtester en dezelfde persoon wist eerder al te melden dat er een remaster van Gravity Rush 2 onderweg is, maar die is tot op heden nog niet aangekondigd.