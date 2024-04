Na iets minder dan tien jaar sinds de release van LittleBigPlanet 3 heeft Sony de servers van het spel in januari tijdelijk offline gehaald door technische problemen. Sony heeft nu een update gegeven en laat weten dat de servers voor onbepaalde tijd offline blijven.

Dit betekent dat alle online content, zoals alle levels die gebruikers hebben gemaakt, van LittleBigPlanet 3 niet beschikbaar is voor spelers. Levels die je voordat de servers offline zijn gegaan lokaal hebt opgeslagen, zullen nog wel beschikbaar zijn.

Het is onbekend of Sony van plan is om de servers uiteindelijk wel weer online te brengen. Indien niet, dan zou dit het permanente einde van de ondersteuning van online functies in LittleBigPlanet 3 kunnen betekenen.