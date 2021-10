De servers van LittleBigPlanet hebben nou niet direct het beste jaar achter de rug. Na verschillende aanvallen, werden de servers dan ook uitgezet. De servers van LittleBigPlanet 3 kwamen dan wel terug, in beperkte mate, maar het is duidelijk dat de franchise een zware slag te verwerken kreeg. Gelukkig is er nu opnieuw goed nieuws te melden.

Via de onderstaande tweet is aangekondigd dat, via een nieuwe update, alle bonus content van LittleBigPlanet 1 en 2 toegevoegd zullen worden aan de PS4-versie van LittleBigPlanet 3. Nog meer goed nieuws: dit alles is gratis voor iedereen die LittleBigPlanet 3 in zijn bezit heeft. Let op: de Story Mode levels en DLC-levels zijn hierbij niet inbegrepen.