De servers van LittleBigPlanet 3 zijn al langer dan 4 maanden offline geweest door voortdurende aanvallen. Daar is echter verandering in gekomen met een nieuwe update voor de game, die lang niet bij iedereen voor een hoop vreugde zal zorgen.

In een bericht op Twitter excuseert men zich voor het langdurig offline zijn van de servers en het lange wachten op een oplossing voor het probleem. Met update 1.27 die is verschenen, heeft men de servers en de daaraan gekoppelde 10.000.000+ community levels terug online gebracht voor gebruikers van de PlayStation 4.

An update on the LittleBigPlanet server and online services: pic.twitter.com/vUrvHcZvIs

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 13, 2021