De wat oudere gamers onder ons kunnen zich wellicht Infogrames nog wel herinneren. Deze uitgever bracht onder andere Rollercoaster Tycoon, Grand Prix Challenge en de originele Alone in the Dark op de markt, maar is in de loop der tijd als uitgever verdwenen. Deze naam zal je nu weer meer gaan horen.

Atari gaat de naam Infogrames namelijk gebruiken als label om games uit te geven die niet direct bij het Atari-merk passen. De eerste game die aan Infogrames wordt gekoppeld is Totally Reliable Delivery Service, die al een paar jaar op de markt is.

Een belangrijk doel van Infogrames is niet alleen het uitgeven van games, maar ook het preserveren daarvan. Dit komt overeen met de doelstelling van Atari.