Eerder maakte Sony bekend dat de LittleBigPlanet 3-servers voor onbepaalde tijd offline zouden blijven. Dit werd herhaald via het X-account van LittleBigPlanet, waarin de blijvende aard duidelijk wordt gemaakt.

Uit de verklaring wordt duidelijk dat met ‘voor onbepaalde tijd’ in principe gewoon voorgoed wordt bedoeld, waarmee het ’tijdelijk’ offline halen van de servers in januari dus in definitieve teleurstelling eindigt voor fans van de platformer.

Spelers kunnen, zoals eerder bekend, nog steeds alle offline content, creatietools en eerder gedownloade levels spelen, maar zullen helaas niet meer gebruik kunnen maken van de online functionaliteiten.