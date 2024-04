De third-person shooter El Paso, Elsewhere, die afgelopen september werd uitgebracht, zal bij velen vast onder de radar door zijn gevlogen. Toch heeft het spel zo’n goede indruk gemaakt dat het zal worden verfilmd.

Acteur LaKeith Stanfield, die onder andere bekend is van de serie Atlanta, zal het hoofdpersonage James Savage spelen. Het wordt verwacht dat Stanfield samen met Colin Stark en Di Bonaventura Pictures de film zal produceren. Het productiehuis was betrokken bij onder andere de productie van de Transformers films.

Het is nog onbekend wanneer de film van El Paso, Elsewhere te zien zal zijn. De game is nu beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc.