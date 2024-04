Ubisoft is bezig met verschillende Assassin’s Creed-games en we weten dat de eerstvolgende ‘Red’ zal zijn, die zich in Japan afspeelt. Ook wordt er gewerkt aan Assassin’s Creed Hexe, maar die game laat nog wat langer op zich wachten. Afgezien van een teaser en dat de game om hekserij draait, weten we verder eigenlijk niks. Tot nu, want Insider Gaming deelt nieuwe informatie.

De doorgaans betrouwbare website heeft nieuwe details online gezet waaruit blijkt dat de game nog in een vroege fase van ontwikkeling verkeert. De titel zou gepland staan voor een release in 2026 en via het Infinity platform moeten verschijnen. De game zou een wat meer lineaire ervaring moeten zijn in tegenstelling tot eerdere delen, die juist meer inzetten op een open wereld.

De hoofdrol is weggelegd voor Elsa, die over bovennatuurlijke krachten zou beschikken. Insider Gaming heeft van één van deze mogelijkheden beelden gezien. In die situatie zou Elsa opgejaagd worden door Duitse soldaten in de zestiende eeuw en om te ontsnappen zou ze een spreuk gebruiken om een kat vlakbij over te nemen. Terwijl ze de kat heeft overgenomen, gebruikt ze die om de vijanden af te leiden door een glazen fles omver te werpen.

De omgeving waarin dit zich afspeelt wordt omschreven als een duistere, sombere setting op de straten van een stad. De bronnen die deze beelden hebben gedeeld laten ook weten dat Ubisoft van plan is om een Fear-systeem in de game op te nemen, wat geïnspireerd zou zijn op de Jack the Ripper DLC voor Assassin’s Creed: Syndicate, maar inhoudelijke details zijn onbekend.

Of de informatie klopt is afwachten, maar gezien Insider Gaming doorgaans met accurate informatie komt achten we de kans groot. Het zal echter nog wel even duren voordat Ubisoft met officiële informatie komt, gezien de focus nu op Assassin’s Creed Red ligt.