Afgelopen weekend plaatste X-gebruiker thevscooper een bericht dat de volgende Tomb Raider een openwereldgame is die zich afspeelt in India. Hoewel deze gebruiker het vaker bij het juiste eind heeft gehad, is dat uiteraard geen garantie voor de toekomst. Door de grotere wereld beschikt Lara nu ook over haar motor en een parachute, naast haar gebruikelijke parkourvaardigheden.

Wij zijn echter eerder benieuwd naar de gameplay, aangezien ontwikkelaar Crystal Dynamics onlangs heeft aangegeven dat de serie moet “ontsnappen aan het kolonialisme” en dat Lara “geen tombes meer plundert”, maar een “zoeker van de waarheid” is geworden. Wel apart dat de titel dan behouden blijft, maar goed, het is even aankijken hoe de nieuwe insteek als game uit de verf komt.