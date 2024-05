Het was al bekend dat de Super Mario Bros. Movie vorig jaar uitermate succesvol was. Dit heeft zich ook naar een flinke opbrengst weten te vertalen, want de film is uitgeroepen tot de meest winstgevende prent van 2023.

Deadline meldt dat het totale budget van Super Mario Bros. Movie $400 miljoen was. Vorig jaar was de totale opbrengst van de film – van zowel bioscoop als streamingdiensten – $959 miljoen. Dit beteken dat er $559 miljoen aan nettowinst werd gemaakt.

Geen enkele andere film was vorig jaar zo lucratief, al bracht de Barbie-film wel meer op. Die film heeft echter meer gekost om te maken, waardoor de Mario-film onderaan de streep dus de meest winstgevende titel was.