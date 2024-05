Enkele maanden geleden kondigde Microsoft aan dat het verschillende nieuwe Vapor-kleuren zou introduceren in het Xbox Design Lab. Bovendien heeft Xbox besloten deze kleuren aan te bieden als Special Edition controllers. Ditmaal brengt Microsoft de Fire Vapor Special Edition Xbox Wireless Controller uit.

Eerder bracht Microsoft ook al controllers uit in de Nocturnal Vapor, Stormcloud en Dream Vapor varianten. Bekijk het nieuwe design bovenaan dit bericht. De controller is nu te bestellen via de officiële webstore van Xbox en is ook beschikbaar bij diverse grote retailers. De richtprijs voor de controller bedraagt € 69,99.