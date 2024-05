Het rommelt bij Microsoft vanwege de vele gebeurtenissen dit jaar. Begin dit jaar werden er immers 1.900 mensen ontslagen, daarna kwamen verschillende exclusieve games naar andere platformen wat een verandering van strategie betekent en deze week sloot het bedrijf verschillende studio’s.

Uit een nieuw artikel van The Verge, op basis van bronnen bekend met de situatie bij de softwaregigant, zou Microsoft in dubio zitten of ze nieuwe Call of Duty releases wel op Xbox Game Pass uit moeten brengen. Naar verluidt is het debat hieromtrent bij Microsoft al geruime tijd gaande.

De reden voor de aarzeling is dat Call of Duty normaliter enorm veel oplevert, maar dat het uitbrengen van nieuwe games op Xbox Game Pass die inkomstenstroom zou ondermijnen. Als eventuele oplossing zou Microsoft overwegen om de prijs van Game Pass Ultimate nogmaals op te schroeven.

Wat het uiteindelijk wordt is afwachten, maar afgaande op dit verhaal is het duidelijk dat het bedrijf voor een lastig dilemma staat.