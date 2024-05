We komen steeds dichterbij de maand juni en dan mogen we de nodige showcases verwachten. Zo hebben Xbox, Ubisoft en Summer Game Fest presentaties gepland staan en ook Nintendo komt volgende maand met een nieuwe Nintendo Direct. Sony is tot op heden altijd stil gebleven, maar geruchten wijzen op een nieuwe PlayStation Showcase.

Het is geen geheim dat een nieuwe showcase deze maand verwacht wordt, gezien Sony dit vorig jaar ook richting het einde van de maand deed. Het kan dus best zijn dat we pas een paar dagen voor de daadwerkelijke datum de aankondiging krijgen. Dat er een showcase komt is volgens insider Jeff Grubb een zekerheid.

Hij stelt in de meest recente Giant Bomb-podcast dat Sony nog altijd van plan is een showcase te houden, maar dat hij niet weet wanneer precies. Het is in ieder geval de bedoeling dat de showcase deze maand plaatsvindt. Kwestie van afwachten dus.

“happening this month apparently. But whether it’s next week or the week after, I honestly don’t know. It could be the end of the month, but I won’t be surprised if this does actually happen next week. It could happen at any moment.”