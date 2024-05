We zien steeds vaker games de overstap maken naar het witte doek of een tv-serie en de volgende is nu bevestigd. Amazon Prime Video heeft namelijk groen licht gegeven voor het produceren van een live-action Tomb Raider tv-serie.

Phoebe Waller-Bridge is de schrijver van de serie en zij zal ook optreden als de executive producer. Zij is overigens bekend van haar werk aan Fleabag, Killing Eve en No Time to Die. Andere betrokkenen zijn Jenny Robbins van Crystal Dynamics, Dmitri M. Johnson via dj2 Entertainment, Michael Scheel en Legendary Television.

Waller-Bridge: “If I could tell my teenage self that this was happening, I think she’d explode. Tomb Raider has been a huge part of my life and I feel incredibly privileged to be bringing it to television with such passionate collaborators. Lara means a lot to me, as she does to many, and I can’t wait to go on this adventure. Bats ‘n all.”