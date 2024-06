Als je een (beperkt) aantal PlayStation 3-games op de PlayStation 5 wilt spelen, dan kan dat alleen via streaming, omdat het onderdeel uitmaakt van het PlayStation Plus Premium abonnement. Native PlayStation 3 games op de PlayStation 5 spelen is (nog) niet mogelijk, omdat de architectuur van de PlayStation 3 ingewikkeld was, wat dus ook vrij moeilijk te emuleren valt.

Er bestaat echter een kans dat hier verandering in gaat komen. Nick Baker heeft via de XboxEra-podcast laten weten dat zijn bronnen een leuk nieuwtje hebben opgepikt. Sony zou namelijk bezig zijn om een aantal PlayStation 3-titels native draaiende te krijgen op de PlayStation 5. Dit door middel van backwards compatibility. Volgens Baker zal Sony na verloop van tijd steeds een aantal nieuwe games willen toevoegen.

“Sony is working on select PlayStation 3 backwards compatibility, that’s what I’ve heard,”

Of het klopt is afwachten natuurlijk, maar het zou het plaatje wel compleet maken nu Sony ook begonnen is met het toevoegen van PlayStation 2-games.