De release van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl staat na meerdere keren uitgesteld te zijn nu vast op 20 november, morgen dus. Nu is ook de exacte tijd vrijgegeven wanneer dit spel beschikbaar is per regio.

Als je meteen met S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl aan de slag wil gaan zodra deze is verschenen, hoef je in ieder geval niet je wekker te zetten. De game zal namelijk niet meteen vannacht om 00.00 uur beschikbaar zijn. In Europa zal de officiële release pas morgenmiddag om 17:00 uur een feit zijn.