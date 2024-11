Het is dit jaar regelmatig voorgekomen dat er in een maand veel games uit de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium verdwijnen. Helaas is dat volgende maand wederom het geval.

Op 17 december zullen er maar liefst 13 titels verdwijnen uit de digitale service van PlayStation. Zo zullen er onder andere een aantal Mega Man-games niet langer te spelen zijn via een abonnement op PlayStation Plus Extra en Premium.

De volledige lijst is als volgt:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS5, PS4)

Moonscars (PS5, PS4)

Mega Man 11 (PS4)

Grime (PS5, PS4)

Tinykin (PS5, PS4)

Prodeus (PS5, PS4)

Mega Man: Legacy Collection (PS4)

Mega Man: Legacy Collection 2 (PS4)

Evil Genius 2: World Domination (PS5, PS4)

Judgment (PS5, PS4)

Dead Island Definitive Edition (PS4)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

GigaBash (PS5, PS4)

Mocht je deze games nog willen spelen, dan heb je daar nu nog beperkt de tijd voor.