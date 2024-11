Ben je geïnteresseerd in Dynasty Warriors: Origins, maar twijfel je nog of je de game moet aanschaffen? Dan is er goed nieuws voor je. Er is namelijk een demo op komst, die je met deze beslissing kan helpen.

Op 22 november zal er een voorproefje van Dynasty Warriors: Origins beschikbaar worden gesteld. Deze demo schotelt je de Battle of Sishui Gate voor. Je kan uit vier soorten wapens kiezen en je kunt arts, gems en je accessoires customizen. De demo is voorzien van moeilijkheidsgraden, dus zowel diehards als beginnelingen kunnen met het voorproefje aan de slag.

Speel je de demo van Dynasty Warriors: Origins op de PlayStation 5 Pro, dan zal het voorproefje gebruikmaken van de extra kracht van de console. Wat we daar precies van kunnen verwachten is nog niet bekendgemaakt.