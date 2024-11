Velen van ons hebben genoten van de Legacy of Kain-games in onze jongere jaren. Over een aantal weken kunnen we deze tijd herbeleven met de remasters van Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2.

Om ons voor te bereiden op de aankomende release is er via het YouTube-account van PlayStation een 40-seconden durende gameplay-trailer gedeeld waarin het gevoel van nostalgie aardig wordt aangewakkerd.

In de korte video worden de krachten van het hoofdpersonage Raziel aan het licht gesteld. Vergeleken met de originele uitgaves van de game lijkt de resolutie een stuk hoger en zijn de gebruikte assets van hogere kwaliteit. Bekijk de trailer hieronder.

De remastered games worden als één bundel verkocht en zullen vanaf 10 december beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.