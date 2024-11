De onthulling van de multiplayer shooter Blindfire kwam vorige maand als een grote verrassing. De game van ontwikkelaar Double Eleven werd ongeveer een maand geleden aangekondigd en was direct in early access beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc. De game is vanaf nu ook beschikbaar voor de PlayStation 5.

De zogenoemde ‘shadow drop’ – ofwel onaangekondigde release – van Blindfire heeft een aardige indruk achtergelaten. De game laat spelers het tegen elkaar opnemen met als doel de enige overlevende te zijn, in totale duisternis. Het is aan jou om je tegenstanders uit te schakelen door middel van wapens en gadgets, maar ook niet geheel onbelangrijk, geluid.

Check de aankondigingstrailer hieronder.