Velen van ons sporten graag buiten de deur, maar soms heb je ook gewoon zin om vanuit huis lekker actief te zijn. Hier komt Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer om de hoek kijken. Ontwikkelaar Imagineer heeft nu een demo beschikbaar gesteld zodat je een voorproefje kunt krijgen van de game voor de release op 5 december voor de Nintendo Switch.

De game geeft spelers de controle om eigen boks-workouts samen te stellen die aansluiten op jouw levensstijl en fitness-doelen. In de demo krijg je de kans om kennis te maken met een aantal originele nummers en features uit de game. De game zal verschillende modi aanbieden, waaronder ‘Daily Workout’, ‘Free Exercise’, ‘Stretching’ en andere dagelijkse of wekelijkse missies. Ook kun je in de demo ‘Sit Fit Boxing’ – boksen maar dan zittend – en ‘Mitt Drills’ – boksen onder begeleiding van een instructeur op eigen tempo – uitproberen.

Spelers worden in de demo begeleid door de virtuele instructeur Lin, één van de zes trainers met volledig ingesproken teksten. Door samen met Lin workouts te voltooien kun je een band opbouwen, wat weer nieuwe mogelijkheden ontgrendeld. Ook krijg je de mogelijkheid om in de volledige game de instructeurs volledig naar eigen smaak aan te kleden met verschillende kledingstukken en accessoires.

De demo is vanaf nu te downloaden voor de Nintendo Switch. Mocht je de eerdere titels in de Fitness Boxing-reeks al gespeeld hebben, dan kun je je vooruitgang meenemen naar Fitness Boxing 3.