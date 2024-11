Tegenwoordig is de Planet Coaster-franchise de go-to geworden voor fans van het pretpark-simulator genre, maar vroeger was er maar één koning en dat was RollerCoaster Tycoon. Nadat de oorspronkelijke bedenker van de serie, Chris Sawyer, Atari had verlaten ging het echter snel bergafwaarts met de reeks.

RollerCoaster Tycoon Classic brengt ons echter terug naar de hoogtijdagen. Deze versie combineert als het ware de eerste twee RollerCoaster Tycoon-games tot één geheel. Leuk detail is dat bij de oorspronkelijke ontwikkeling van deze titel Chris Sawyer zelf ook weer betrokken was. Pc en mobile-gamers kunnen al aardig wat jaren aan de slag met RollerCoaster Tycoon Classic, maar Switch-gamers mogen op 5 december aan de slag.