De GameCube controller wordt enkel aangeboden aan wie de Nintendo Switch 2 pre-ordert

Hier kon je gisteren al lezen dat naast een collectie GameCube titels er ook een heuse GameCube controller in de maak is voor de Nintendo Switch 2. Vandaag moeten we dat nieuws meteen al nuanceren: volgens een recent statement van de uitgever is de controller voorlopig enkel beschikbaar voor mensen die de console pre-orderen via de My Nintendo Store.

Die nuance vereist echter zelf alweer een nuancering. Het belangrijke woord in dat statement is namelijk “voorlopig”, wat toch impliceert dat de controller op een later tijdstip voor meer mensen – misschien zelfs gewoon iedereen – verkrijgbaar zal zijn. We hopen het alleszins; dit is toch een stukje geschiedenis dat veel nostalgische zielen zal weten te beroeren.