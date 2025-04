Regisseur van The Last of Us-serie maakt duidelijk dat we geen spin-off of prequel hoeven te verwachten

De regisseur van de HBO serie The Last of Us, Craig Mazin, heeft aangegeven dat hij en Neil Druckmann geen plannen hebben om een spin-off of prequel van de show uit te brengen. Wat dit precies betekent voor een mogelijke toekomst van de serie is niet duidelijk.

In een interview met The Hollywood Reporter heeft Mazin duidelijk gemaakt dat hij niet voort zal borduren op het bestaande verhaal van de videogames, en dat hij niet de intentie heeft om een ‘Game of Thrones’ situatie te creëren. Van de laatstgenoemde serie zijn namelijk een tal aan spin-off projecten uitgekomen wat uiteindelijk het gevoel geeft dat het succes redelijk is uitgemolken.

“I am not going to go past the game. I’ll just say that flat out. So if people are thinking, ‘Oh, these guys are planning the old cash grab thing.’ I’m basically setting a decade of my rapidly dwindling life on fire to tell this story. The show is so hard to make. It has to have an end. So I’m not going to go past. Who knows, there might be a Dunk and Egg The Last of Us show that happens that somebody does. But for me, the only question is: Is it going to be one more season or will it require two more? If this can happen all in one more season, great. If we feel like it makes sense to break it into two, then we will do that.”

Mazin ging verder nog in op de kritiek die online wordt geuit over Bella Ramsey, de dame zou er volgens velen te jong uitzien om Ellie in seizoen 2 te kunnen spelen. Hij kan zich daar enigszins in vinden, maar is meer geïnteresseerd in emotionele volwassenheid.