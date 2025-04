Nintendo Switch 2 is grafisch “10 keer krachtiger” dan zijn voorganger

De technische specificaties van de Nintendo Switch 2 bevestigen dat de handheld voorzien is van een op maat gemaakte Nvidia processor. De hardware fabrikant geeft ons nu wat meer informatie over de technische details, waarbij zij claimen dat deze processor tot 10 keer zo snel is als die van de originele Nintendo Switch.

In een recent gepubliceerd blogartikel beschrijft Nvidia de nieuwe processor die voorzien is van een GPU met “Dedicated RT Cores en Tensor Cores voor een verbeterde grafische prestatie en AI-gedreven verbeteringen”.

“The new RT Cores bring real-time ray tracing, delivering lifelike lighting, reflections and shadows for more immersive worlds. Tensor Cores power AI-driven features like Deep Learning Super Sampling (DLSS), boosting resolution for sharper details without sacrificing image quality. Tensor Cores also enable AI-powered face tracking and background removal in video chat use cases, enhancing social gaming and streaming.“

Nvidia benadrukt daarbij dat de Nintendo Switch 2 in staat is om games op 4K te draaien en 120fps op 1080p. Ook is de console voorzien van HDR-ondersteuning en AI upscaling technologie.

Daarnaast wordt uit de blog duidelijk dat de Switch 2 efficiënt omgaat met stroomverbruik, hoe RT Cores realisme naar een hoger niveau tillen door “dynamische belichting en natuurlijke reflecties” en hoe VRR (middels G-Sync in handheldmodus) toevoegt aan een vloeiende game-ervaring.