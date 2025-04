Live-service game Marathon neemt social media kanalen van PlayStation over

We hadden al eerder benoemd dat we waarschijnlijk in april meer over de sci-fi extraction shooter Marathon zouden horen. Niets kan minder waar zijn, want PlayStation heeft namelijk al haar social media kanalen geüpdatet met een nieuwe look.

Het gaat om afbeeldingen en thema’s van de aankomende liveservicegame van ontwikkelaar Bungie. Ook is er via het X-kanaal van Marathon een eerste teaser uitgebracht.

⚠️ SECURITY ALERT ⚠️

UNAUTHORIZED TRANSMISSION MANIPULATION DETECTED

These individuals are using illegal technology sourced from: https://t.co/1E0AgM7Tyk pic.twitter.com/VhzACDLpxk — Marathon (@MarathonTheGame) April 3, 2025

De social media kanalen van PlayStation, waaronder X, YouTube en Facebook hebben het zwart met neon groene thema van de game overgenomen. Dit is nog niets concreets, maar duidt er wel op dat we binnenkort meer zullen horen over de aankomende titel.

Marathon werd in 2023 aangekondigd tijdens de PlayStation Showcase. Mocht je nog niet bekend zijn met de titel, lees hieronder dan een beschrijving van de game.