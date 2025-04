Nintendo geeft nieuw overzicht van Nintendo Switch Online tiers

Met de komst van de Nintendo Switch 2 zal het online component, Nintendo Switch Online, verder uitgebreid gaan worden met GameCube-games, al is er natuurlijk een onderscheid tussen de tiers die beschikbaar zijn.

Nintendo heeft nu een overzicht vrijgegeven waar wat onder valt, zodat je precies weet welk abonnement je moet aanschaffen wil je van specifieke content kunnen genieten.

Nintendo Switch Online

Toegang tot 150+ klassieke Nintendo games (NES, SNES en Game Boy)

Online gameplay

Nintendo Music (mobiele app)

Cloud saves

Toegang tot F-Zero 99 en Tetris 99

GameChat (Nintendo Switch 2)

Uitbreidingspakket

Al het bovenstaande

Toegang tot meer klassieke Nintendo games (Game Boy Advance, Nintendo 64, SEGA Mega Drive en bepaalde DLC)

Nintendo GameCube games (Nintendo Switch 2)

Geselecteerde Nintendo Switch 2 Edition upgrade pakketten

Een uitzondering is echter dat GameChat tot 31 maart 2026 gratis te gebruiken valt, pas na deze datum is het een vereiste om Nintendo Switch Online te hebben. Nintendo Switch Online kost € 19,99 per jaar, Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket kost € 39,99 per jaar. Abonnement afsluiten? Klik dan hier.