De Devil May Cry-serie op Netflix keert terug voor een nieuw seizoen

Aan het begin van deze maand verscheen Devil May Cry op Netflix, een animatieserie die gebaseerd is op de gelijknamige actiefranchise Devil May Cry. De serie werd algemeen best goed ontvangen door het publiek, want op IMDB scoort de serie (op het moment van schrijven) een prima gemiddelde score van 7,6/10.

De reeks werd al miljoenen keren bekeken en dankzij die populariteit heeft Netflix nu ook groen licht gegeven voor een tweede seizoen. Dit werd officieel aangekondigd via een X-post. We weten nog niet wanneer dit nieuwe seizoen zal uitkomen, maar de bijhorende afbeelding vermeldt ‘soon’.