Gerucht: Ubisoft werkt aan nieuwe Battle Royale game die hevig geïnspireerd is door Apex Legends

Uit een nieuw artikel van Insider Gaming is het duidelijk geworden dat Ubisoft werkt aan een nieuwe Battle Royale game. De ontwikkelaars van het nog onaangekondigde project zouden naar verluidt een flinke scheut inspiratie hebben opgehaald bij Apex Legends. De game wordt op dit moment ontwikkeld onder codenaam ‘Scout’ en zou zoveel weghebben van de game dat er zelfs een thumbnail van Apex Legends gebruikt zou zijn tijdens het project.

De game lijkt al een aantal jaar in ontwikkeling te zijn en zou voorzien zien van personages die erg lijken op die van Apex Legends. Volgens een van de bronnen van Insider Gaming wil Ubisoft inspelen op de dalende spelersbasis van Apex Legends, en denken de hoge piefen bij het bedrijf dat er nog wel ruimte op de markt is voor een nieuwe Battle Royale titel.

“I think the goal is to capitalize on the player count of Apex dropping and them [Ubisoft higher-ups] thinking there’s room in the market for another hero Battle Royale.”