Ready or Not komt deze zomer naar consoles

De spirituele opvolger van de SWAT games, Ready or Not, kwam in 2021 uit in early access op Steam. De game werd goed ontvangen en heeft sinds de release een tal aan updates gehad, waarna in december van 2023 de volledige game uitkwam.

Console gamers zijn tot de dag van vandaag super nieuwsgierig naar de shooter, maar hebben deze niet eerder op console kunnen spelen. Gelukkig hoeven zij niet lang meer te wachten, aangezien de game deze zomer wordt uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Ontwikkelaar Void Interactive heeft tijdens de Galaxies Showcase de console versie van Ready or Not aangekondigd met een nieuwe trailer. Bekijk hem hieronder.

Ready or Not zal met de release van de console versie naast de uitgebrachte content van de pc-versie ook een aantal nieuwe levels ontvangen, als onderdeel van een gratis DLC update. De game zal bestaan uit 20 missies en kan alleen of met maximaal 4 vrienden gespeeld worden, ook middels cross-play. Naast de standaard editie is er een Deluxe Edition beschikbaar, voorzien van de DLC seizoenspas waar nog 6 andere levels uit de Home Invasion en Dark Waters uitbreidingen bijzitten. Een derde uitbreiding staat nog op de planning.