Doug Bowser stelt Mario fans gerust dat er wel degelijk een nieuwe 3D Mario game aankomt

De laatste 3D Mario game is ondertussen alweer acht jaar oud. We hebben het hier natuurlijk over Super Mario Odyssey. Gamers hopen al jaren op een nieuwe soortgelijke titel, en waren daarom redelijk verrast toen Nintendo de Switch 2 aankondigde. In plaats van een nieuwe 3D Mario, werd namelijk Donkey Kong Bananza aangekondigd. De president van Nintendo of America, Doug Bowser, steekt teleurgestelde fans toch even een hart onder de riem dat er wel degelijk nog een 3D Mario game aankomt.

In een interview met CNN kreeg Bowser de vraag waarom er geen 3D of 2D Mario game aangekondigd was voor de Nintendo Switch 2. Hij antwoordde hierop dat spelers nog even moeten volhouden, en dat er nog een hele waslijst aan games naar het platform zullen komen.

“Stay tuned. You know, we have a long, long catalogue and a long list of [intellectual property] that I’m sure will make its way to the platform.”

Sommige spelers denken dat het ontwikkelteam van Super Mario Odyssey achter de Donkey Kong-game zit, waardoor een nieuwe 3D Mario titel nog lang op zich zal laten wachten. Dit is niet bevestigd, aangezien Nintendo geen uitsluitsel heeft gegeven over wie Donkey Kong Bananza heeft ontwikkeld. Dit is een detail dat Nintendo de laatste tijd met meerdere games stilhoudt. Wat de reden hiervan is, is niet bekend. Wel geeft Nintendo aan dat je simpelweg de credits moet bekijken als de game uit is om hierachter te komen.