Microsoft was vorig kwartaal de grootste uitgever van games op zowel Xbox als PlayStation

Het derde kwartaal van het begrotingsjaar van 2025 blijkt voor Microsoft een groot succes. Hoewel het aandeel van Xbox steeds kleiner wordt, zijn de winsten fors gestegen vanwege de aangepaste strategie. Microsoft heeft ervoor gekozen om hun exclusieve games voortaan ook op andere platformen uit te brengen, wat een groot succes is.

Games als Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 en Age of Mythology: Retold werden door massa’s vooruitbesteld. Volgens CEO Satya Nadella ontvingen Xbox games in het derde kwartaal van het begrotingsjaar de meeste pre-orders en pre-installs in zowel de Xbox Store als PlayStation Store.

Tegelijkertijd zag Microsoft een groei van 45% aan winst voor PC Game Pass en werd er gezamenlijk meer dan 150 miljoen uur aan games gespeeld via Xbox Cloud Gaming. Een nieuw record. Verdeeld over alle first-party games van Microsoft op alle platformen, zag het bedrijf ruim 500 miljoen spelers in dit kwartaal, dat liep van 1 januari tot en met 31 maart 2025.