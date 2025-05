12 Switch games zullen een gratis Nintendo Switch 2 upgrade ontvangen

We weten ondertussen dat meerdere games een betaalde upgrade zullen ontvangen voor de Nintendo Switch 2, zoals Breath of the Wild. Wat velen van ons niet wisten, is dat er ook een flinke lijst aan games een gratis upgrade zullen ontvangen. Het gaat om onderstaande titels.

Nintendo geeft aan dat we voornamelijk verbeteringen aan de framerate en resoluties van games kunnen verwachten, voor de gratis upgrades. Sommige van de betaalde upgrades lijken ook extra content met zich mee te brengen.

“Free updates to improve playability on the Nintendo Switch™ 2 system will be released for select Nintendo Switch games. By connecting your Nintendo Switch 2 to the internet, you can download free updates that may improve performance or add support for features such as GameShare in select games. The contents of these free updates will differ depending on the game.”