The Shadow Syndicate aangekondigd voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 en pc

Ontwikkelaar Killasoft heeft een nieuwe game aangekondigd. The Shadow Syndicate is een stealth detective actiegame die zich afspeelt in Brooklyn in de jaren 30. Met deze aankondiging gaat een mooie reveal trailer gepaard, die je hieronder kunt zien, samen met een beschrijving van de game.

“The Shadow Syndicate is a narrative-driven stealth-action game set in a stylized 1930s Brooklyn. Step into the shoes of Sam Marlowe, a retired soldier turned private detective, as he unravels a city-wide conspiracy involving secret societies, occult forces, and a creeping darkness threatening to consume it all. Sneak, fight, and investigate through a rich cinematic experience blending noir storytelling with supernatural abilities and fast-paced action. Use your cursed Sacrifice Ring to unleash powerful skills—at a cost. Explore a living open city between missions, filled with colorful characters, mini-games, and mysteries waiting to be uncovered.”