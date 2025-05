Gerucht: Tomb Raider, Project 007 of The Wolf Among Us 2 worden getoond tijdens Summer Game Fest

Het duurt nog een maand voordat Summer Game Fest van start gaat en dat staat altijd bol van de shows en aankondigingen, wat afgetrapt wordt met de Summer Game Fest showcase. Hoewel we nog geen details hebben over wat we daar mogen verwachten, duiken nu wel de eerste geruchten op.

Zo werd insider/leaker NatetheHate gevraagd of we iets mogen verwachten rondom Tomb Raider, Project 007 en The Wolf Among Us 2 tijdens het evenement. Hij treedt niet in detail, maar geeft wel aan dat we in ieder geval één van de genoemde titels mogen verwachten.

We achten de kans groot dat Project 007 getoond gaat worden, gezien die game al in 2020 werd aangekondigd en de ontwikkeling volgens de laatste berichten erg vlot zou verlopen. Desalniettemin is het afwachten. De showcase zal op 6 juni plaatsvinden.