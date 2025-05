Nintendo verwacht 15 miljoen Switch 2 exemplaren te verkopen in eerste jaar

In een recent financieel rapport voor het fiscale jaar van 2025 heeft Nintendo haar verwachtingen uitgesproken over de verkoop van de Nintendo Switch 2 in het eerste jaar na de release. Daarnaast staan er een aantal interessante details in over de verkopen van andere consoles van het bedrijf.

We lezen hierin dat de originele Nintendo Switch 152 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dit maakt de Switch de op één na best verkochte console van Nintendo. De Nintendo DS staat nog altijd bovenaan met 154 miljoen verkochte exemplaren.

Nintendo verwacht de aankomende Switch 2 in zijn eerste levensjaar 15 miljoen keer te verkopen. Uiteraard zal na deze release de populariteit van de originele Switch dalen, waar Nintendo een daling van 58,3% verwacht in het aantal verkopen tussen het fiscale jaar van 2025 en 2026.