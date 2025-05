PlayStation 5 Welcome Hub update brengt handige widget met zich mee

De PlayStation 5 feature update van mei 2025 is vanaf nu beschikbaar voor een grote groep gamers. De update voegt een handige widget aan de Welcome Hub toe, waarmee je informatie en statistieken kunt inzien over je recent gespeelde games.

De feature is dit moment alleen nog beschikbaar in beta, dus niet elke PlayStation 5 gamer zal de update direct ontvangen. De details van de widget staan hieronder op een rij, samen met wat screenshots die gedeeld zijn via Reddit.

Game progress (percentage)

Trophy stats along with highlight of rarest trophy earned thus far

Time played

Friends who also play a given game

Number of in-game screenshots taken

Number of gaming sessions in a given game

Of je speeltijd deze keer wel klopt moeten we nog ondervinden, aangezien PlayStation er om bekend staat dat de reguliere counter niet altijd accuraat is geweest. Waarschijnlijk wordt bij het aantal screenshots ook de automatische screenshots van Trophies meegeteld, tenzij je dit uitschakelt. Het komt erop neer dat deze widget verschillende data verzamelt wat nu nog verspreid staat over het platform.