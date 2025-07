Train Sim World 6 komt later dit jaar naar consoles en pc

Dovetail Games heeft aangekondigd dat Train Sim World 6 later dit jaar verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Hoewel er nog weinig details bekend zijn, organiseert de ontwikkelaar op 26 augustus een livestream die heel wat informatie bekend zal maken. Deze aankondiging kan je onderaan terugvinden.

Er is wel al gedeeld dat de gratis Starter Pack terugkeert, waarmee je eerder aangekochte content uit TSW 5 kunt overzetten. De nieuwe editie belooft optimalisaties en verbeteringen in prestaties en gebruiksgemak. Nieuwe routes en treinen worden pas later onthuld. Ook worden tijdens de livestream andere game-aankondigingen verwacht.