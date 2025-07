Gerucht: er komt een remaster van de originele Plants vs. Zombies

Zo’n 17 jaar geleden verscheen de originele Plants vs. Zombies. Wie die game niet op zijn of haar iPod Touch had staan, hoorde er niet echt bij. Nu vele jaren later zal de game naar alle waarschijnlijkheid een comeback maken.

Het is leaker Billbil-Kun die een rapport gepubliceerd heeft over het project genaamd Plants vs. Zombies Replanted. Namelijk een remaster van de game voor de huidige generatie consoles. De releasedatum van de game zou 23 oktober van dit jaar zijn voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Er wordt verwacht dat er binnen een maand een officiële aankondiging zal volgen.