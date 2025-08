Verwacht geen absurde skins in Battlefield 6

De Call of Duty multiplayer is buitengewoon lucratief voor Activision, die met name veel geld binnenharkt via de skins die steeds een stapje verder gaan. Zo is het in deze shooter niet langer vreemd als je Snoop Dogg, Nicki Minaj of Butthead voorbij ziet komen.

Grappig misschien, maar tegelijkertijd natuurlijk raar als je kijkt naar wat de intentie van Call of Duty in de kern is: een oorlogservaring brengen. Hierdoor ontstaat er met die rare skins een nogal groot contrast. Logischerwijs is het de vraag of EA met Battlefield 6 hetzelfde gaat doen, maar dat lijkt vooralsnog niet het geval.

DBLTAP vroeg design director Shashank Uchil of Battlefield 6 Call of Duty in dat opzicht achterna gaat, waarop hij aangaf dat ze dat niet echt nodig vinden.

“I don’t think it needs Nicki Minaj. Let’s keep it real, keep it grounded.”

In een gesprek met Video Gamer heeft Alan Pimm, UX director, in deze context aangegeven dat Battlefield 6 om rauw realisme draait, wat eens te meer aangeeft dat EA wat dat betreft veel meer bij de kern blijft.

Hoewel skins absoluut een onderdeel van de Battlefield 6 multiplayer zullen zijn, gaat het wel om skins die bij de game passen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de speciale skins die je krijgt bij de Phantom Edition, zie hieronder.