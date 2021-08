Top 5 exclusieve PlayStation 5 games in 2021 – We zijn inmiddels over de helft van het jaar 2021 en op de PlayStation 5 hebben we verschillende mooie exclusieve games mogen verwelkomen. Zo waren bijvoorbeeld Returnal en Ratchet & Clank: Rift Apart twee toffe titels die zeker de moeite waard zijn. Maar ook later dit jaar verschijnen er nog diverse mooie games die interessant zijn om te volgen en spelen. Naast diverse multiplatform games, zijn er natuurlijk ook exclusieve titels onderweg naar de PlayStation 5 en daar hebben we een mooie top vijf van samengesteld. De onderstaande games moet je in de gaten houden als je over een PlayStation 5 beschikt!

Ghost of Tsushima: Director’s Cut



Jin Sakai keert terug en ditmaal op de PlayStation 5 met een nieuwe uitgave van Ghost of Tushima. De veelgeprezen exclusive van Sucker Punch is met deze uitgave officieel geoptimaliseerd voor de PlayStation 5 en dat betekent een hogere resolutie, betere framerate en nagenoeg verdwenen laadtijden. Het avontuur is in grote lijnen hetzelfde als op de PlayStation 4, maar wat hét verschil brengt is de uitbreiding die erbij inbegrepen zit. Deze uitbreiding brengt Jin namelijk naar het eiland Iki, wat een gloednieuw gebied is. Hier krijg je 15 tot 20 uur aan extra gameplay voorgeschoteld en dat maakt het tot een significante aanvulling op het avontuur dat je in eerste instantie aangeboden krijgt. Deze heruitgave belooft niet alleen nóg meer content, het is in technisch opzicht ook de ultieme versie gezien de technische upgrade. Ghost of Tushima niet gespeeld? Dan is dit de editie die je het avontuur in volle glorie laat beleven.

Verschijnt: 20 augustus.

Deathloop



Samen met Ghostwire: Tokyo is Deathloop een van de laatste exclusieve games die Bethesda voor de PlayStation uitbrengt. Microsoft honoreert als nieuwe eigenaar van de ontwikkelaar/uitgever de afspraken met Sony en met Deathloop hebben we een zeer interessante game op de horizon. Je doel is om verschillende kopstukken op het eiland Blackreef te doden en dat bij voorkeur synchroon op hetzelfde moment. Dat is een flinke uitdaging, mede omdat je geregeld zelf de dood zult vinden. Hierna begint de hele cyclus opnieuw, waardoor je altijd in een tijdsloop zit. De kunst is echter om deze loop te doorbreken door de opgedane kennis mee te nemen in de volgende tijdsloop en zo kun je beetje bij beetje uitpuzzelen hoe je iedereen op de juiste plek krijgt voor de meest effectieve aanslag. Let echter op Julianna, die er alles aan doet om je tegen te houden en het unieke element is dat Julianna eventueel door een andere menselijke speler bestuurd kan worden, die als het ware jouw game infiltreert.

Verschijnt: 14 september.

Kena: Bridge of Spirits



Lang geleden aangekondigd en deze game zou aanvankelijk in de releasewindow van de PlayStation 5 uitkomen, maar dat is niet gelukt. Toch is de release van Kena: Bridge of Spirits nu echt aanstaande en dat belooft een mooi avontuur te worden. Als Kena beschik je over magische krachten om overleden mensen van de fysieke wereld naar de geestenwereld te brengen. Een nobel streven om de krachten in te zetten, maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo krijgt Kena te maken met vijanden die het haar lastig proberen te maken, maar geen nood. Met de staf kan Kena ze te lijf gaan en ook heeft ze kleine geesten als companions, Rot genaamd, die haar zullen helpen in gevechten en om opdrachten te voltooien. Een platformavontuur met een ietwat duistere ondertoon, maar die dankzij de visuele invulling erg schattig en toegankelijk oogt. Het is echt wat nieuws binnen het aanbod van PlayStation 5 games, waardoor Kena: Bridge of Spirits zeker de moeite waard is om te volgen.

Verschijnt: 21 september.

Death Stranding: Director’s Cut



Net zoals de Ghost of Tsushima heruitgave biedt Kojima Productions met Death Stranding: Director’s Cut een technische upgrade en een uitbreiding. In deze game richt de uitbreiding zich vooral op gameplay elementen, want een nieuw gebied zit er niet in. Wel kun je deelnemen aan races, is er een nieuwe moeilijkheidsgraad én je mag een nieuw wapen verwachten. Daarmee oefenen? Dat kan in de Fire Range. Sneller transport: ook dat is mogelijk. Zo bevat deze editie een heuse katapult. Ook krijg je de beschikking over een Buddy Bot en zo zijn er diverse kleine en grotere toevoegingen. In feite is de game in de kern hetzelfde, maar qua gameplay aanzienlijk uitgebreid met nieuwe elementen voor meer variatie in het avontuur. Dat tegen een hogere resolutie en een betere framerate maakt dat ook dit een ultieme uitgave is van Death Stranding, die je nóg meer uren speelplezier zal bieden.



Verschijnt: 24 september.

Horizon: Forbidden West



Het avontuur van Aloy gaat verder in Horizon: Forbidden West. Na het schitterende spektakel in Horizon: Zero Dawn, waarin al sprake was van het ‘verboden westen’, is het nu echt tijd om naar dit gebied te reizen. Gesitueerd in Californië doe je een compleet nieuwe omgeving aan waar je te maken krijgt met nieuwe stammen, nieuwe machines en nieuwe gevaren. Aloy heeft dankzij haar kennis over wat de wereld heeft gemaakt een voorsprong op de rest en dat helpt haar in het bestrijden van het nieuwe kwaad. De game is min of meer een direct vervolg op het origineel en dankzij de uitstekende Decima Engine worden weer ongekend mooie plaatjes in beeld getoverd. Dat samen met diverse nieuwe gameplay vernieuwingen; Aloy kan nu zweven met een gadget en bijvoorbeeld onderwater zwemmen, moeten voor een frisse nieuwe ervaring binnen de franchise zorgen. Daarnaast is het dé grote najaarsknaller van Sony en dat kunnen we wel aan Guerrilla Games overlaten.

Verschijnt: Najaar.

En daarmee komen we aan het einde van onze top vijf van exclusieve PlayStation games die stuk voor stuk de moeite waard lijken te zijn. Mee eens of gaat jouw voorkeur naar een andere exclusieve titel, die ook voor dit jaar op de planning staat? Laat het hieronder weten.