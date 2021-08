EA Play bestaat al aardig wat jaartjes en hiermee kan je wat oudere games van de uitgever/ontwikkelaar spelen tegen een maandelijkse of jaarlijkse betaling. Codemasters valt sinds een half jaar ook onder Electronic Arts, dus worden ook hun titels toegevoegd aan de service.

Via Twitter heeft Electronic Arts laten weten dat er binnenkort drie games van Codemasters hun weg zullen vinden naar EA Play. Dit zijn: DiRT 5, GRID en F1 2020. Voor DiRT 5 geldt dat zowel de versie voor de vorige generatie als die voor de huidige generatie beschikbaar wordt gesteld. Het is nu alleen afwachten wanneer deze racegames precies via EA Play te spelen zijn.