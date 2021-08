De Nintendo Switch exclusieve game ‘Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin‘ ontvangt vandaag een tweede gratis update. Daarin krijgen spelers toegang tot enkele nieuwe monsters en een coöp quest.

Tijdens de quest moet je het opnemen tegen Kulve Taroth, een nieuw monster dat zijn opwachting maakt. Daarnaast heeft men nog twee nieuwe monsters toegevoegd die Hellblade Glavenus en Boltreaver Astalos heten. De update geeft spelers alvast een nieuwe uitdaging in de game en is zeker niet bedoeld voor beginners. Het is dan ook aangeraden een tweede speler mee te nemen met enige kennis van het jagen op monsters om de nieuwe wezens te verslaan.

In september en oktober tracht men nog twee nieuwe, gratis updates uit te brengen om de spelers een reden te geven terug te keren naar de prachtige wereld van Monster Hunter Stories 2.