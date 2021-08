The Ascent is vorige week op de Xbox Series X|S uitgebracht en terwijl je de game los kan aanschaffen, heb je uiteraard ook de mogelijkheid om de game via Game Pass te downloaden. Zo zou je denken dat de game door dit financieel aantrekkelijke aanbod nogal wat verkopen zou mislopen, maar niets is minder waar. Uitgever Curve Digital heeft namelijk naar buiten gebracht dat The Ascent in het openingsweekend maar liefst 5 miljoen dollar heeft opgebracht.

Ondanks dat de game dus beschikbaar is via Game Pass voor console en pc (en xCloud), weet The Ascent via de traditionele weg ook goed te verkopen. Hoewel Game Pass uiterst populair is en veel gebruikt wordt, zijn er nog genoeg mensen die games los kopen buiten deze service om. Zo kan je bijna stellen dat er door deze manier van games aanbieden – een keuze aan de consument geven – het geld links- en rechtsom toch wel binnen blijft komen bij Microsoft.

Hoewel er laatst nog het probleem was dat er verschillen waren tussen de Steam versie van de game en de Game Pass versie, is er verder genoeg positief geluid omtrent deze game te horen. Onze Nando is nog bezig met de review, dus verwacht die binnenkort op PlaySense.