Special | Het Xbox ecosysteem – Het is inmiddels de vierde generatie van Xbox. De eerste Xbox werd tijdens de PS2-periode geïntroduceerd: in 2001 om precies te zijn. Gevolgd door de Xbox 360 en daarna de Xbox One, hebben we nu de Xbox Series X|S. De Xbox Series X is het paradepaardje, maar de Series S mag niet genegeerd worden. Tegelijkertijd is de pc ook niet weg te denken, want doormiddel van verschillende service”s is er sprake van een compleet ecosysteem waar je in kan stappen. Mocht je dus een overzicht willen hebben hoe Microsoft kan bijdragen aan je game ervaringen, dan is dit de plek die je de benodigde informatie zal verschaffen.

Verschillende platformen

Microsoft is een pc bedrijf in hart en nieren, maar stapte de wereld van gaming consoles binnen met de Xbox in 2001. Nu wat jaartjes verder heb je meerdere manieren om binnen dit ecosysteem te kunnen genieten van (exclusieve) games. De verschillende platformen zijn natuurlijk pc, maar ook de Xbox Series X en de Xbox Series S. Een pc als platform spreekt eigenlijk wel voor zich. Het is interessanter om naar de twee keuzes te kijken die Microsoft aanbiedt qua consoles:

De Xbox Series X is de hoofdconsole van Microsoft en is een powerhouse te noemen. Met de laatste technische snufjes verpakt in een compacte behuizing kan je niets anders dan spreken over een klein technisch wonder. De Xbox Series X heeft ook een 4K Blu-ray speler, waarmee je niet alleen games kan afspelen maar ook andere soorten media. De Series X heeft een royale SSD ruimte van 1TB die ook een mooie snelheid weet te bieden. De 2,4 GB/s doet laadtijden verbleken en dat kan zelfs 4,8 GB/s worden met een bepaalde compressie techniek. De GPU maakt gebruik van de laatste RDN2 technologie van AMD. Een indrukwekkende 12TF rekenkracht (52 CUs @ 1,825GHz) maakt het onder meer mogelijk om de nieuwe ray tracing technologie zo efficiënt mogelijk toe te passen. Dat gecombineerd met een Zen 2 CPU die geklokt is op 3.8 GHz (8 cores), waardoor je niet kan ontkennen dat het inderdaad een powerhouse is wat Microsoft tevoorschijn heeft getoverd om alles in 4K 60fps te draaien of zelfs 120fps.

De Xbox Series S is een budget variant van de Series X en kent ook minder kracht. Nog steeds is er wel sprake van een compacte behuizing, sterker nog: het is echt flink kleiner dan de Xbox Series X mede dankzij het ontbreken van een 4K Blu-ray speler. In tegenstelling tot de zwarte Series X, is de Series S een witte digital-only console. De SSD ruimte is bijna de helft minder dan die van z’n grote zwarte broer, dus met 512GB (dat even snel is) moet je net even wat meer proppen met je (hoeveelheid) games. De GPU heeft een rekenkracht van 4TF (20 CUs @1,565 GHz ) die gecombineerd wordt met wederom een Zen 2 CPU (8 cores @3,6 GHz) met als doelstelling games rond de 1440p op 60fps te kunnen laten draaien. De GPU heeft ook de RDNA 2 architectuur, dus ray tracing zou deze kleine doos ook aan moeten kunnen.

Game Pass & Quick Resume

Een relatief nieuwe service van Microsoft die je veel moet geven voor weinig. Game Pass is een service die je toelaat om voor een maandelijks bedrag verschillende games te downloaden en native op je console af te spelen. Net zoals wanneer je een game digitaal koopt, alleen zit dit nu inbegrepen in het abonnement. Zo zitten games voor een bepaalde tijd bij deze service inbegrepen, maar ze kunnen na een tijdje dus ook weer verdwijnen uit Game Pass. Tijdens de periode dat zij in Game Pass zitten, kan jij de games tegen aan lagere prijs aanschaffen als je er langer plezier van wilt hebben

Er zijn drie verschillende soorten abonnementen die je kunt aanschaffen. Zo kan je met Game Pass Console al aan de slag voor €9,99 per maand (€29,99 per 3 maanden) en daarmee een breed aanbod van games binnenslepen. Voor de pc moet je een apart abonnement nemen, weliswaar voor dezelfde prijs van €9,99 of €29,99 per 3 maanden. Let er hierbij wel op dat het aanbod qua games voor de pc verschilt met die van de console. Mocht je op beide platformen toegang willen hebben, dan kun je ook voor de Game Pass Ultimate variant gaan die €12,99 per maand kost of €38,99 per 3 maanden. Game Pass pc en Game Pass Ultimate bieden beide toegang tot EA Play. Ultimate geeft ook toegang tot Xbox Live Gold, een oude service die maandelijks gratis games weggeeft aan de gebruikers om te houden. Tevens mag je genieten van xCloud. Heb je nog geen ervaring met Game Pass? Dan betaal je de eerste keer slechts €1,-! Met Ultimate zelfs de eerste drie maanden.

Met zoveel games weet je bijna niet wat je eerst moet spelen. Microsoft heeft daar echter een zeer vernuftige feature voor ontwikkeld. Quick Resume maakt het mogelijk om tussen verschillende games (of apps) te kunnen switchen, zonder ze daarvoor te hoeven afsluiten. Afhankelijk van de grootte van de games kan je ongeveer 4 tot 8 games in een soort cache laten opslaan, waardoor je heel gemakkelijk tussen de games kan schakelen. Hierdoor kun je precies verder op het punt waar je de vorige keer gebleven was.

Backwards compatibility & Smart Delivery

Een groot voordeel van het Xbox ecosysteem is dat een groot deel van de wat oudere games ook op de nieuwe systemen te spelen is. Een apart team binnen Microsoft doet er alles aan om games van de originele Xbox en voornamelijk de Xbox 360 speelbaar te maken op de nieuwe systemen van nu. Een gratis service weliswaar en een die er ook voor zorgt dat de games er opgepoetst uitzien op bijvoorbeeld een Xbox Series X|S. Je legacy content krijgt als het ware nieuw leven ingeblazen op het laatste systeem van Microsoft. Smart Delivery past perfect in dit plaatje. Dit systeem zorgt ervoor dat de console herkent welke versie afgespeeld moet worden. Als jij bijvoorbeeld een Xbox One game in een Xbox Series S stopt, dan herkent de Series S dat de bijbehorende versie van toepassing is. Zo hoef je enkel één game aan te schaffen en de console doet de rest, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over de content. Je speelt namelijk altijd de correcte versie af op je console.

xCloud

Streaming is tegenwoordig niks bijzonders meer. Iedereen luistert wel een muziekje via Spotify of kijkt een film via Netflix, Disney+ of andere diensten. Hier gaat het voornamelijk over eenzijdige interactie. Content die via de eerdere genoemde soort diensten gaan, hebben geen interactie van de gebruiker nodig, althans niet op een continue en snelle basis. Bij gamen ligt dit natuurlijk een stukje anders, waarbij een snel reactievermogen vaak noodzaak is. Zo is xCloud een service die het mogelijk maakt om via Game Pass Ultimate een brede selectie van games on-the-go te kunnen spelen. Zo kun je de games die in het aanbod zitten van Game Pass streamen naar een Android mobiel (iOS volgt), tablet of zelfs een tv wanneer deze optie beschikbaar is, zolang deze de Xbox app ondersteunen.

De luxe bijproducten

Binnen het ecosysteem van Xbox kun je ook randapparatuur aanschaffen om je set-up een extra boost te geven. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van je geheugen. Xbox geeft de keus aan de consument om de 1TB SSD die intern in de Xbox Series X zit, of de 512GB in de Series S, nog eens extra uit te breiden met een externe 1TB SSD. De module kun je het beste vergelijken met een memory card die je aan de achterkant van eender consoles kunt inschuiven. Doordat de genoemde Storage Expansion Card direct in contact staat met het moederbord, is de snelheid net zo hoog als de interne SSD van beide consoles.

Maar Xbox streeft naar meer. Denk bijvoorbeeld aan hun eigen pro controller: de Elite Series 2 controller. Niet alleen biedt het vier extra peddles als shortcut knoppen, maar ook een meer premium look met een ingebouwde accu die ongeveer 40 uur gameplezier kan bieden. Denk ook aan extra onderdelen om de controller helemaal naar smaak te kunnen instellen, inclusief een mooie etui die ook als oplaadstation functioneert.

Microsoft heeft ook een unieke deal gesloten met niemand minder dan Bang & Olufsen. Een design merk dat op een zeer stijlvolle manier hun producten aanbiedt. De Beoplay Portal headset is een Limited Series product dat perfect samen gaat met je Xbox setup. De headset is gemaakt met een volledige Xbox integratie in het achterhoofd, dus het hele chatsysteem kan bijvoorbeeld via de headset geregeld worden.