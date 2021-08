Vorige week is Neon Gigant’s game The Ascent verschenen voor de pc en Xbox Series/One consoles. Mocht je geabonneerd zijn op Game Pass, dan kun je de game al sinds launch downloaden en spelen. Spelers hebben echter opgemerkt dat de Game Pass-versie van The Ascent op pc verschilt met de pc-versie op Steam.

Het blijkt namelijk dat er via Microsofts platform geen ondersteuning is voor NVIDIA’s Deep Learning Super Sampling (DLSS) of ray tracing effecten. De ontwikkelaar heeft reeds aangegeven dat ze op de hoogte zijn van de problemen en men wijst naar de verschillende build-processen die aanwezig zijn voor Steam en Game Pass op pc.

Inmiddels zijn wij ook aan The Ascent begonnen, onze review kun je later deze week verwachten.

Hey there! This is something we are looking into. Please stay tuned for updates as they come.

— The Ascent (@AscentTheGame) August 1, 2021