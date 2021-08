Sony maakte al snel na de lancering van de PlayStation 5 bekend dat er een opvolger van PlayStation VR in de pijplijn zit. Drie maanden later werden de eerste details al bekendgemaakt en nu is er nog meer informatie over de virtual reality headset voor de PS5 prijsgegeven.

We weten al dat de nieuwe headset per oog een resolutie zal hebben van 2000×2040 en gebruikmaakt van ‘foveated rendering’. Deze techniek detecteert waar je naar kijkt en alleen daar worden de graphics in hoge resolutie weergegeven. De rest kan het dan doen met een lagere resolutie.

Nu is tijdens een besloten conferentie naar voren gekomen dat PlayStation VR 2 gebruikmaakt van OLED schermen. Dit komt overeen met eerdere geruchten die door Bloomberg werden verspreid. De ‘field of view’ zal groter zijn dan de originele PlayStation VR. Daar was de FOV 100 graden en bij diens opvolger is dat 110 graden.

Buiten het gebruik van de eerder genoemde ‘foveated rendering’, zal er van nog een techniek gebruik worden gemaakt om te helpen met de performance en die is geheel nieuw. Het gaat om ‘flexible scaling resolution’. Ook hiermee kan de resolutie worden beïnvloed zonder dat de speler dat merkt, waardoor je een betere performance krijgt.

Deze technieken zullen zeker nodig zijn, want Sony heeft grote plannen. Het Japanse bedrijf gaat zich namelijk meer focussen op Triple A-games voor de nieuwe virtual reality headset. Daar vallen ook titels onder die je zowel op de tv als met de VR-set kunt spelen. Dit werd sporadisch al gedaan met de originele PlayStation VR en dat met games als Resident Evil VII en No Man’s Sky. Dat moeten er met PlayStation VR 2 veel meer gaan worden.