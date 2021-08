Het duurt niet lang meer voordat het interactieve avontuur Twelve Minutes uitkomt. Luis Antonio zijn thriller indiegame heeft een behoorlijke sterrencast verzameld, die hun stemmen aan het project verlenen. Om dat wat extra in de verf te zetten, is er een nieuwe video uitgebracht waarin we James McAvoy, Daisy Ridley en Willem Dafoe aan het werk zien. De video is hieronder te bekijken”

In Twelve Minutes speel je een man die vast zit in een tijdlus en daardoor steeds dezelfde twaalf minuten in zijn appartement opnieuw beleeft. Dat is op zich niet spannend, ware het niet dat er politieman binnendringt die je vrouw lijkt te vermoorden. Door als speler andere keuzes te maken, kun je de gebeurtenissen anders laten verlopen. Hoe dat precies uitpakt kom je op 19 augustus te weten, wanneer Twelve Minutes voor de Xbox One, Xbox Series X|S en de pc uitkomt. De game komt ook direct naar Game Pass.