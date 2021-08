We hebben lang moeten wachten op Twelve Minutes, het mysterieuze, tijdbuigende avonturenspel van ontwikkelaar Luis Antonio, maar het uur van lancering nadert eindelijk.

Als je op de een of andere manier nog nooit van Twelve Minutes hebt gehoord: het is een point-and-click-avonturenspel dat zich afspeelt in een enkele appartementsuite, die wordt gedeeld door een man en zijn vrouw.

Het wordt gespeeld vanuit een top-down perspectief in cycli van 12 minuten die zich herhalen en herhalen terwijl verschillende iteraties van hetzelfde tragische verhaal opnieuw worden verteld en herbeleefd met kleine variaties. Door antwoorden op vragen te veranderen en bepaalde acties uit te voeren, kan de speler proberen het verhaal te veranderen.

De ontwikkelaar van de game, Luis Antonio, presenteerde de game voor het eerst in 2015, maar de vooruitgang ging langzaam voordat uitgever Annapurna Interactive hem hielp de game af te maken. Voor de game hebben een aantal bekenden hun stemmen geleend, waaronder James McAvoy, Daisy Ridley en Willem Dafoe.

De release van de game voor deze maand werd in juni al bevestigd, wat gepaard ging met een nieuwe trailer. De nieuwste trailer om de release te vieren is hieronder te bekijken. Twelve Minutes is exclusief voor Microsoft-platforms en komt op de release – op 19 augustus – naar Xbox Game Pass.