Gisteren lieten we weten dat Crunchyroll officieel eigendom is van PlayStation en speculeerden we volop over een eventuele combi met PlayStation Plus. Om die speculaties wat extra krijgt bij te zetten is er een gerucht opgedoken over een duurdere versie van PS Plus.

Dat de Xbox Game Pass het ontzettend goed doet, is een algemeen bekend feit. In vergelijking met wat Sony daartegenover heeft staan, blijft PS Plus toch wat aan de magere kant. Voor 60 euro is het nog steeds een ontzettend goede deal voor de vele games die je jaarlijks krijgt, maar het weegt niet op tegen al die gratis games, waaronder zelfs gloednieuwe games, die te spelen zijn via de Game Pass.

Met de overname van Crunchyroll kan Sony daar verandering in brengen en dat blijkt men volgens een nieuw gerucht ook van plan te zijn. Dat gerucht is afkomstig van Eurogamer en doet vermoeden dat we binnenkort een extra, duurdere optie krijgen om lid te worden van PS Plus. In ruil krijg je dan toegang tot de anime streaming dienst die Sony onlangs kocht voor 1 miljard dollar.

Zou jij gaan voor een duurdere versie van PS Plus of moeten ze nog verder gaan in het uitbreiden van deze dienst? Laat het ons zeker weten in de comments.